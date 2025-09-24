Ричмонд
Легковушка опрокинулась в Могилевском районе, водитель и пассажир в больнице

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе опрокинулся автомобиль, два человека в больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

ДТП случилось сегодня примерно в 18.00. Предварительно известно, что вблизи деревни Зимница автомобиль Daewoo съехал в кювет, где опрокинулся. «В транспортном средстве находились два человека: 42-летний мужчина и 43-летняя женщина. С травмами их госпитализировали», — уточнили в УВД.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В областной Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно осторожными во время движения, концентрировать внимание на дорожной обстановке. -0-