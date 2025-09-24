Легковушка опрокинулась в Могилевском районе, водитель и пассажир в больнице

ДТП случилось сегодня примерно в 18.00. Предварительно известно, что вблизи деревни Зимница автомобиль Daewoo съехал в кювет, где опрокинулся. «В транспортном средстве находились два человека: 42-летний мужчина и 43-летняя женщина. С травмами их госпитализировали», — уточнили в УВД.

