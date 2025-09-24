Против Киркорова подали иск из-за долга по кредитам

Таганский районный суд Москвы получил иск к народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале судов столицы.
— В Таганский районный суд города Москвы поступил иск к Филиппу Киркорову. Истец АО «Социум Трейд» в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях, — говорится в Telegram-канале инстанции.
По информации компании, Киркоров так и не выполнил свои обязательства по возврату кредита в полном объеме.
Предварительное слушание по делу назначено на 13 октября 2025 года, говорится в публикации.
Несколькими днями ранее на российского телеведущего Максима Галкина* подали в суд за неоплаченный свет во дворце в деревне Грязь. Подготовка дела к судебному разбирательству должна пройти 25 сентября 2025 года. По информации Teelgram-канала Mash, с телеведущего требуют более полумиллиона рублей.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.