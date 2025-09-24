Против Киркорова подали иск из-за долга по кредитам

Несколькими днями ранее на российского телеведущего Максима Галкина* подали в суд за неоплаченный свет во дворце в деревне Грязь. Подготовка дела к судебному разбирательству должна пройти 25 сентября 2025 года. По информации Teelgram-канала Mash, с телеведущего требуют более полумиллиона рублей.