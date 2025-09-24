Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство КНР: США не смогут сорвать контракты России по энергетике

Попытки США оказать давление на Пекин не заставят его отказаться от контрактов с Россией на поставку энергоносителей. Об этом заявила поверенная в делах постпредства КНР при Всемирной торговой организации Ли Ихонг.

Китай сохранит контракты с Россией вопреки давлению США.

Попытки США оказать давление на Пекин не заставят его отказаться от контрактов с Россией на поставку энергоносителей. Об этом заявила поверенная в делах постпредства КНР при Всемирной торговой организации Ли Ихонг.

«Попытки США вынудить Китай прекратить закупки российских энергоносителей не повлияют на действующие контракты между Москвой и Пекином. Отношения между РФ и КНР носят всесторонний и глубокий характер, что неоднократно подтверждалось на высшем уровне», — сказала Ихонг. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании Генассамблеи ООН выразил недовольство тем, что Китай и Индия продолжают закупать российские энергоносители, назвав эти страны основными финансовыми донорами украинского конфликта. Вашингтон уже неоднократно призывал Пекин отказаться от экономического сотрудничества с Москвой, однако китайская сторона последовательно отвергает такие требования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше