ВСУ ударили по жилой застройке Новороссийска дронами и безэкипажными катерами: все подробности об атаке

Беспилотники несколько раз атаковали Новороссийск за день 24 сентября.
Город Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке одновременно беспилотников и безэкипажных катеров в течение всего дня 24 сентября. Погибли двое человек, еще 11 пострадали. Часть из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Также было повреждено несколько жилых многоэтажек, офис «Каспийской трубопроводной компании» и десятки машин. В настоящее время на местах работают экстренные службы для уточнения последствий. Подробнее об атаке Украины на Новороссийск — в материале URA.RU.
Атака безэкипажными катерами и беспилотниками.
Новороссийск был атакован и БЭК, и БПЛА в течение всего дняФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров (БЭК) утром 24 сентября. Мэр города Андрей Кравченко попросил жителей покинуть набережную и пляжи.
По всей береговой линии звучала сирена «Внимание всем». Кравченко напомнил, что при включении данного сигнала люди на улице должны покинуть открытое пространство у моря, а люди, находящиеся дома, должны отойти от окон, укрыться в помещении без окон или в комнате, окна которой не выходят на море.
Мэр сообщил об одновременной атаке дронов и безэкипажных катеров на город. Он призвал не использовать для укрытия автомобили и напомнил о запрете фото и видеосъемки ударов и их последствий. Все службы были приведены в максимальную готовность. Кравченко сообщал об отражении атаки БЭК.
В городе был веден режим чрезвычайной ситуации. «Все службы находятся в режиме функционирования “Чрезвычайная ситуация” и задействованы на месте», — заявил Кравченко.
Угроза атаки БЭК и БПЛА была отменена вечером. «Опасности для жителей и гостей Новороссийска НЕТ!», — написал мэр в telegram-канале. Он также поблагодарил военнослужащих за выполнение задач, спасателей, сотрудников силовых структур и всем помогавшим эвакуации. Глава города подчеркнул, что Новороссийск всегда был и останется городом, который способен выстоять перед любыми испытаниями.
Пострадавшие.
На данный момент известно о двух погибших и об 11 пострадавших. Трое пострадавших отказались от госпитализации, восьмерых доставили в стационар в городской больнице. У четверых травмы средней тяжести, состояние еще двоих оценивается как тяжелое, еще пятерых — легкие травмы.
Оперштаб сообщал, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Мэр города опроверг эту информацию.
Повреждения.
Из-за атаки ВСУ на крыше многоэтажки начался пожарФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Были повреждены пять жилых домов, некоторые из них — многоэтажки. На крыше одной из них начался пожар. Под удар попала гостиница «Новороссийск» и парковка с 20 автомобилями, три из них полностью сгорело.
Также был поврежден офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). По данным компании, среди пострадавших оказались два работника компании. Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести; угрозы их жизни нет. Сотрудники офиса были эвакуированы, работа будет восстановлена после устранения последствий обстрела, сообщили в КТК.
Ликвидация последствий.
ВСУ атаковали Новороссийск с моряФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
В Центральном районе Новороссийска работают оперативные службы по ликвидации последствий атаки ВСУ. На местах падений обломков БПЛА находятся экстренные службы, правоохранители, представители администрации.
Пожар, произошедший на крыше одной из многоэтажек, был потушен. В настоящее время проводится обследование территории.
После всех необходимых оперативных мероприятий будет осуществлен поквартирный обход, в ходе которого рабочие группы определят причиненный атаками ущерб. После этого они сформируют план восстановительных работ по каждому адресу. Мэр города пообещал всю необходимую помощь всем пострадавшим. Такой указ дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Пункт временного размещения развернут на территории Технико-экономического лицея. Оперштаб координирует действия всех служб. Прокуратура сообщала, что держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им помощи. За ситуацией на месте следит прокурор Новороссийска Алексей Грудина, отметили в telegram-канале.
Реакция МИД.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭвакуация с пляжей и опасность атаки БПЛА: что известно о нападении ВСУ на Краснодарский край. Видео.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары по Новороссийску и предупредила Евросоюз о возможных атаках и на европейскую инфраструктуру. Захарова заявила, что Киев наносит удары по гражданским объектам и энергетике, а европейские страны не должны удивляться, если подобные атаки будут совершены и на их территории.
«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.