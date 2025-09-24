ВСУ ударили по жилой застройке Новороссийска дронами и безэкипажными катерами: все подробности об атаке

Город Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке одновременно беспилотников и безэкипажных катеров в течение всего дня 24 сентября. Погибли двое человек, еще 11 пострадали. Часть из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Также было повреждено несколько жилых многоэтажек, офис «Каспийской трубопроводной компании» и десятки машин. В настоящее время на местах работают экстренные службы для уточнения последствий. Подробнее об атаке Украины на Новороссийск — в материале URA.RU.