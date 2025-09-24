Ричмонд
Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак БПЛА

Доступ к пляжам Сочи ограничат до конца первой половины дня четверга.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Доступ к пляжам Сочи ограничат до конца первой половины 25 сентября на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на край, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли и четырнадцать пострадали, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.

«В Сочи ограничат доступ к пляжами до конца первой половины дня 25 сентября. Такое решение приняли в целях безопасности. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете на предмет угроз со стороны безэкипажных катеров», — говорится в сообщении оперштаба.

