Жительница Кобрина потеряла 21 тысячу рублей из-за «милиционера» из нейросети

И уже следуя инструкциям виртуального «милиционера» она стала помогать остановить мошенников. Для этого в банке оформила кредит более чем на 17 тысяч белорусских рублей и перевела деньги звонившим. Затем еще она назвала аферистам данные своей карты, с которой списали все средства.