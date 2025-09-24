Жительница Кобрина потеряла 21 тысячу рублей из-за «милиционера» из нейросети

В Кобрине женщина лишилась 21 тысячи рублей из-за виртуального «милиционера». Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратилась 59-летняя кобринчанка, ставшая жертвой мошенников. Женщина рассказала, что сначала ей позвонили будто бы из электросетей для замены счетчиков, но она поняла, что это аферисты и не стала общаться.
Тогда почти сразу ей перезвонили якобы из милиции. Мошенники воссоздали в нейросети правдоподобный образ «милиционера», который и убедил белоруску в том, что на ее имя оформлен кредит. В это женщина поверила.
И уже следуя инструкциям виртуального «милиционера» она стала помогать остановить мошенников. Для этого в банке оформила кредит более чем на 17 тысяч белорусских рублей и перевела деньги звонившим. Затем еще она назвала аферистам данные своей карты, с которой списали все средства.
И только, когда мошенники заявили, что уже переведенных средств не хватает, и нужно срочно продать квартиру, кобринчанка поняла, что ее обманывают и пошла в милицию. К тому моменту белоруска лишилась 21 тысячи рублей.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
