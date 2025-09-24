Эрдоган объявил о намерении продвигать стамбульский процесс по Украине

Президент Турции также выразил намерение углубить сотрудничество с Европейским союзом. Эрдоган также заявил, что Анкара прилагает все усилия для установления справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной. С начала конфликта на Украине Турция неоднократно выступала посредником, предоставляя площадку в Стамбуле для переговоров между странами.