В Сочи временно ограничат доступ к пляжам в целях безопасности

Администрация Сочи попросили жителей и туристов воздержаться от посещения пляжей в связи с потенциальной угрозой, связанной с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Ограничения из-за БЭК сняты в Сочи и Федеральной территории «Сириус».

«Опасность по БЭК в Сочи и ФТ “Сириус” снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня», — написал Прошунин в своем telegram-канале. В указанный период доступ к пляжам будет временно ограничен. Спасательные службы продолжат патрулирование акватории Черного моря до утра следующего дня.

Ранее, утром 24 сентября, на побережье Краснодарского края, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус», был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Власти рекомендовали жителям и туристам покинуть пляжи, а в Геленджике временно запретили выход в море для всех плавательных средств.

