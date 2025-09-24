Ричмонд
Лавров на встрече с Рубио подчеркнул соблюдение итогов переговоров на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке акцентировал готовность России придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске по Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Лавров акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии. В том числе, координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой свое приглашение президента России Владимира Путина посетить Аляску, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт на Украине. Летом представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Путин и Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.

