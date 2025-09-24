Ричмонд
Одна из погибших при ударе ВСУ в Новороссийске пряталась в автомобиле

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску погибла женщина, которая укрывалась в автомобиле. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску погибла женщина, которая укрывалась в автомобиле. Одна из горожанок рассказала, что поехала забирать ребенка из школы, когда внезапно произошел удар.

— Когда возвращались с сыном домой, увидели много машин, пострадавших от осколков, они стояли на набережной. Видела, что там погибла женщина, ее простыней прикрыли, — передает слова женщины Telegram-канал телеканала RT.

Примерно в 15:10 по московскому времени в Новороссийске в связи с атакой беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Андрей Кравченко напомнил горожанам о запрете снимать и выкладывать в социальные сети кадры отражения атаки. По последним данным, в результате атаки украинских дронов на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек.

Отдыхающих на пляжах Сочи начали эвакуировать из-за атаки украинских беспилотных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что ситуация на территории курорта находится под полным контролем.