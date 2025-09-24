Одна из погибших при ударе ВСУ в Новороссийске пряталась в автомобиле

Примерно в 15:10 по московскому времени в Новороссийске в связи с атакой беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Андрей Кравченко напомнил горожанам о запрете снимать и выкладывать в социальные сети кадры отражения атаки. По последним данным, в результате атаки украинских дронов на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек.