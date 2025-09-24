Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак беспилотников

В связи с опасностью, исходящей от украинских беспилотников, доступ на пляжи Сочи будет закрыт до окончания первой половины дня четверга, 25 сентября. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
«Я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам», — заявил он.
Сегодня, 24 сентября, Новороссийск подвергся атаке украинских дронов, что привело к введению режима ЧС в городе.
Власти Сочи приняли меры предосторожности и эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников на Краснодарский край. В городе была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.