Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак беспилотников

Ограничение будет действовать до конца первой половины дня четверга.

Источник: Аргументы и факты

В связи с опасностью, исходящей от украинских беспилотников, доступ на пляжи Сочи будет закрыт до окончания первой половины дня четверга, 25 сентября. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам», — заявил он.

Сегодня, 24 сентября, Новороссийск подвергся атаке украинских дронов, что привело к введению режима ЧС в городе.

Власти Сочи приняли меры предосторожности и эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за угрозы атак украинских беспилотников на Краснодарский край. В городе была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.