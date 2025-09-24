Стубб: военная часть гарантий для Украины почти готова

Ранее Стубб заявлял, что Европа не будет учитывать мнение России при разработке гарантий безопасности для Украины и готова к возможной военной эскалации. Кроме того, на саммите в Париже 26 стран выразили готовность рассмотреть размещение сил сдерживания на Украине после достижения соглашения о прекращении огня.