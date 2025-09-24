Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики

Президент США Дональд Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики, изменив свою позицию по конфликту на Украине. Он призывает Москву к переговорам и заявляет о возможности возвращения Киевом всех утраченных территорий. Об этом сообщает зарубежный телеканал со ссылкой на американских чиновников.

Трамп высказал новую позицию в отношении проукраинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики, изменив свою позицию по конфликту на Украине. Он призывает Москву к переговорам и заявляет о возможности возвращения Киевом всех утраченных территорий. Об этом сообщает зарубежный телеканал со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп пытается создать у Москвы ощущение неизбежности переговоров. Он показывает, что у Украины есть поддержка и возможность вернуть свои территории», — приводит CNN слова одного из американских чиновников.

Трамп сделал соответствующее заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пояснили собеседники телеканала, изменение риторики связано с разочарованием Трампа в российском лидере Владимире Путине и стремлением ускорить процесс заключения соглашения между Москвой и Киевом.

Телеканал отмечает, что пока не ясно, приведет ли новая позиция Трампа к возобновлению переговоров между сторонами. По информации CNN, ряд европейских дипломатов восприняли это заявление скорее как попытку дистанцироваться от участия США в конфликте, нежели как проявление солидарности с Украиной.

На заявления Трампа отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на внешнее давление и санкции, российская экономика сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. Песков связал перемену тона бывшего президента США с его встречей с Владимиром Зеленским.

Ранее переменчивая позиция Дональда Трампа по отношению к России вызывала обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые отмечали, что ужесточение риторики экс-президента может быть неубедительным. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп уже менял свою позицию по украинскому вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше