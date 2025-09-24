CNN: Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики

Президент США Дональд Трамп пытается давить на Россию при помощи проукраинской риторики, изменив свою позицию по конфликту на Украине. Он призывает Москву к переговорам и заявляет о возможности возвращения Киевом всех утраченных территорий. Об этом сообщает зарубежный телеканал со ссылкой на американских чиновников.