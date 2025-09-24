Что такое центр «Рубикон», созданный Андреем Белоусовым: борьба с ВСУ, история, эффективность

В октябре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов лично проверил работу центра. Тогда ему доложили, что за первые месяцы операторы «Рубикона» уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ и поразили около 800 площадных целей на Донецком, Белгородском и Курском направлениях. Также отмечалось, что одним из ключевых направлений центра является подготовка инструкторов для действующих воинских частей и операторов беспилотных комплексов — как для работы в группах, так и в одиночных расчетах.