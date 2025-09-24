Ричмонд
В Слониме из-за неправильно выбранной дистанции столкнулись мопед и легковушка

Водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме столкнулись легковушка и мопед. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня утром в райцентре. Установлено, что 56-летний водитель мопеда ехал по ул. Чкалова в направлении ул. Советской. Водитель двухколесного транспорта неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Рено», за рулем которой была 29-летняя женщина. В тот момент, когда легковушка совершала разворот на перекрестке улиц Чкалова и Котовского, мопед совершил с ней столкновение.

Водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту аварии назначена проверка. -0-