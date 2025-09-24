Два человека, включая младенца, погибли в ДТП в Крыму

В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Крыму пострадали двое взрослых и двое детей, водитель одной из машин и младенец погибли. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла около 17:00 по Москве в Нижнегорском районе на автодороге Белогорск — Нижнегорский в районе села Жемчужина.
— По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате столкновения водитель ВАЗа 32 лет и пятимесячный ребенок погибли на месте, — говорится в публикации.
В отечественном автомобиле находились пять человек: среди пострадавших — 28-летняя женщина и дети в возрасте двух и четырех лет. Также травмы получил 47-летний водитель иномарки. Госавтоинспекция проводит проверку по данному инциденту.
В прокуратуре Республики Крым добавили, что ход и результаты проверки находятся под контролем.
В результате массовой аварии, произошедшей 21 сентября на пятом километре автодороги Тутаев — Шопша в Ярославской области, двое человек погибли, еще пять пострадали. Среди пострадавших также был несовершеннолетний.