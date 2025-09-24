WSJ: Трамп несмотря на смену риторики не одобрил удары ВСУ вглубь России

«Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, по-прежнему не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России. За последние дни Трамп при подготовке к встрече с Владимиром Зеленским провел встречи с представителями своего окружения, которые “давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу”», — сообщает газета со ссылкой на источники.