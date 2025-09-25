Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге арестовали пятерых иностранцев после стычки

Пятерых иностранцев арестовали после стычки в центре Петербурга.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Пятеро иностранных граждан арестованы после стычки на Греческом проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в субботу около полуночи в полицию Центрального района поступило сообщение о короткой стычке нескольких мужчин во дворе дома на Греческом проспекте, 10.

В тот же день в отдел полиции обратился 23-летний гражданин Узбекистана, живущий в соседнем доме. По словам заявителя, его с другом избили неизвестные из-за конфликта в магазине.

Правоохранители оперативно задержали пятерых граждан Узбекистана по подозрению в причастности к инциденту. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

«Как было установлено, конфликт произошел из-за продавщицы магазина, соотечественницы задержанных. Женщина привлечена к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. По ходатайству полиции все пятеро задержанных заключены под стражу», — говорится в сообщении.