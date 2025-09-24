Хвост самолёта вырвало перед взлётом в столичном аэропорту Шереметьево

Ранее Life.ru рассказывал, что более 350 пассажиров рейса Самара — Анталья устроили массовый протест в аэропорту из-за многократной задержки вылета. Его несколько раз переносили — сначала из-за закрытого неба, потом в связи с отдыхом экипажа, а позже представители авиакомпании Azur Air объявили о технической неисправности воздушного судна.