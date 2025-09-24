Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трампу сообщили о планах Украины начать наступление

Президенту США Дональду Трампу сообщили о планах Украины начать наступление. Для этого ей нужны данные американской разведки. Об этом пишет американская деловая газета со ссылкой на два источника.

Трампу сообщили, что Украине для наступления нужны разведданные от Америки.

Президенту США Дональду Трампу сообщили о планах Украины начать наступление. Для этого ей нужны данные американской разведки. Об этом пишет американская деловая газета со ссылкой на два источника.

«Главе Белого дома донесли информацию о “планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США”, — пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, американский лидер по-прежнему разрешает продавать Киеву оружие американского производства, однако ограничивает его использование для ударов.

Ранее сообщалось, что Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России. За последние дни он провел ряд встреч с представителями своего окружения, которые настаивают на более жесткой политике по украинскому вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше