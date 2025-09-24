WSJ: Трампу сообщили о планах Украины начать наступление

Ранее сообщалось, что Трамп, несмотря на смену риторики в адрес Москвы, не санкционировал нанесение ударов ВСУ американским вооружением вглубь территории России. За последние дни он провел ряд встреч с представителями своего окружения, которые настаивают на более жесткой политике по украинскому вопросу.