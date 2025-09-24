Shot: Хвост самолета «вырвало» перед взлетом в аэропорту Шереметьево

Хвост самолета «вырвало» перед взлетом в московском аэропорту Шереметьево. Всех пассажиров эвакуировали из салона лайнера обратно в воздушную гавань. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Пассажиры рейса FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30, рассказали, что самолет резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet в этот момент было около 100 человек. Их держали в салоне еще 40 минут, а потом судно стали буксировать на стоянку. По их словам, «на рулежной дорожке вырвало руль направления», — сказано в публикации.
Точные причины инцидента пока неизвестны. В настоящее время пассажиры ожидают вылета в аэропорту.
В это же день самарском аэропорту более 300 пассажиров устроили «бунт». Люди уже почти 15 часов не могут вылететь в Анталью из-за того, что их рейс постоянно переносят, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам одной из пассажирок, рейс Самара — Анталья авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 04:05. Утром его перенесли на два часа, потом пассажиров посадили на борт, но через полчаса ожидания в салоне их снова вернули в терминал из-за закрытого неба.