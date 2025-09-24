Shot: Хвост самолета «вырвало» перед взлетом в аэропорту Шереметьево

— Пассажиры рейса FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30, рассказали, что самолет резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet в этот момент было около 100 человек. Их держали в салоне еще 40 минут, а потом судно стали буксировать на стоянку. По их словам, «на рулежной дорожке вырвало руль направления», — сказано в публикации.