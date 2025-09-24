В реабилитационном центре в Махачкале насильно держали людей, один пациент погиб

Сотрудники правоохранительных органов задержали работников реабилитационного центра в столице Дагестана, Махачкале, за насильное удержание людей, один из пациентов умер. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
— Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников реабилитационного центра в Махачкале. По версии следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года сотрудники центра организовали преступную схему по незаконному удержанию людей. Под видом оказания реабилитационной помощи они помещали граждан в центр и удерживали их против воли с целью получения денег от родственников, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Пациентов, пытавшихся сопротивляться или требовать освобождения, работники центра избивали.
Правоохранители освободили нескольких незаконно удерживающихся граждан. Кроме того, был установлен факт смерти одного человека после длительного пребывания в центре. В настоящее время всех подозреваемых задержали.
В июне по соцсетям разлетелось видео с «похищением» москвички: кричащую девушку насильно затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как оказалось, потерпевшая сбежала из рехаба, а родственники и сотрудники реабилитационного центра пытались вернуть ее обратно. «Вечерняя Москва» разобралась, могут ли человека насильно отправить на лечение от зависимости и что делать больному, если он не хочет оставаться в клинике.