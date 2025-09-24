В реабилитационном центре в Махачкале насильно держали людей, один пациент погиб

В июне по соцсетям разлетелось видео с «похищением» москвички: кричащую девушку насильно затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как оказалось, потерпевшая сбежала из рехаба, а родственники и сотрудники реабилитационного центра пытались вернуть ее обратно. «Вечерняя Москва» разобралась, могут ли человека насильно отправить на лечение от зависимости и что делать больному, если он не хочет оставаться в клинике.