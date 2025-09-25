Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хвост самолета, летящего в Петербург, серьезно повредило в Москве

Рейс задержали.

Источник: t.me/aviaincident

Вечером 24 сентября из московского аэропорта Шереметьево не смог вылететь рейс FV 6097 в Санкт-Петербург. Причиной большой задержки вылета стало повреждение самолета, который должен был вылететь из Москвы в Северную столицу. Об этом сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100. Лайнер остановился на взлетно-посадочной полосе за 40 минут до запланированного вылета в 20:30, после чего его отбуксировали на стоянку.

— Хвост самолета получил повреждение. Во время руления самолет Airbus A330 столкнулся с хвостовой частью Sukhoi Superjet 100. В это время борт находился на стоянке, — уточнили в телеграм-канале.

Причины происшествия пока неизвестны. Пассажиры остаются в аэропорту.

Напомним, ранее авиарейсы в Пулково были вынуждены изменить свое расписание из-за БПЛА над Москвой.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше