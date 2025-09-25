Хвост самолета, летящего в Петербург, серьезно повредило в Москве

Вечером 24 сентября из московского аэропорта Шереметьево не смог вылететь рейс FV 6097 в Санкт-Петербург. Причиной большой задержки вылета стало повреждение самолета, который должен был вылететь из Москвы в Северную столицу. Об этом сообщил телеграм-канал «AVIAINCIDENT». Инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100. Лайнер остановился на взлетно-посадочной полосе за 40 минут до запланированного вылета в 20:30, после чего его отбуксировали на стоянку.
— Хвост самолета получил повреждение. Во время руления самолет Airbus A330 столкнулся с хвостовой частью Sukhoi Superjet 100. В это время борт находился на стоянке, — уточнили в телеграм-канале.
Причины происшествия пока неизвестны. Пассажиры остаются в аэропорту.
Напомним, ранее авиарейсы в Пулково были вынуждены изменить свое расписание из-за БПЛА над Москвой.