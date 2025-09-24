Ричмонд
Минобороны: дроны уничтожены над Крымом и Черным морем 24 сентября

Силы противовоздушной обороны России вечером 24 сентября уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Крыма и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атаки были зафиксированы с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

БПЛА уничтожены над Черным морем.

«В период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны атаковали республику Крым и Ростовскую область.

Ранее расчеты БПЛА испытательного центра «Рубикон» Министерства обороны России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море у побережья Крыма. Пресс-служба Минобороны уточнила, что катер был обнаружен и ликвидирован в ходе плановых мероприятий по контролю за морской акваторией. В ведомстве подчеркнули, что действия российских военных были направлены на предотвращение проникновения украинских диверсионных групп к крымскому побережью. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА попытка противника была своевременно выявлена и пресечена.

