В небе над Россией сбили больше десятка дронов: что известно

Украинские дроны вновь попытались атаковать российские регионы. О беспилотниках над территорией РФ сообщали в течение всего дня. Так, вечером 24 сентября над Россией сбили 11 дронов ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны.
Отмечается, что указанные беспилотники ликвидировали в период с 18:00 до 23:00. Ранее, днем 24 сентября, дроны сбили над Белгородской областью, акваторией Черного моря и Крымским полуостровом.
«В период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
