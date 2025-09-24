«Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим. Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там “использовали влияние” и “побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ерзать”?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также она усомнилась в последовательности действий Еврокомиссии.