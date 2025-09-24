Ричмонд
Захарова поставила фон дер Ляйен на место после ее встречи с премьером КНР

Официального представителя МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обращение к премьер-министру Китая Ли Цяну с просьбой использовать влияние Пекина для убеждения России вернуться к мирным переговорам. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим. Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там “использовали влияние” и “побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ерзать”?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Также она усомнилась в последовательности действий Еврокомиссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны продолжают придерживаться воинственной риторики и мешают мирному урегулированию конфликта на Украине, поддерживая киевские власти и препятствуя политико-дипломатическим инициативам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступала с критикой в адрес Владимира Путина, подчеркивая необходимость для Европы быть готовой к возможным угрозам.

