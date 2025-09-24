Тело Бориса Авакяна вынесли из консульства Армении в Петербурге

Тело бывшего чиновника Росимущества по Ленинградской области Бориса Авакяна, ранее найденного мертвым в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге, вынесли на носилках из здания посольства. Об этом сообщает издание «Известия».
На кадрах видно, как сотрудники спецслужб выносят накрытое белой тканью тело Авакяна, помещая его в машину.
Ранее KP.RU сообщал, что Борис Авакян, предположительно, покончил с собой в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Тело экс-чиновника Росимущества было обнаружено после того, как он сбежал из здания суда, где избиралась мера пресечения для Авакяна по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Во время перерыва, когда судья удалился в совещательную комнату, экс-чиновник покинул здание суда и скрылся.