Mash: Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево

Два пассажирских воздушных судна столкнулись в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.
— На рулежке по ВПП задели друг друга: Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6097 Москва — Санкт-Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который готовился к вылету в Пекин (HU7986), — сказано в публикации.
Уточняется, что у Superjet поврежден хвост, у Airbus — крыло. Пострадавших нет.
До этого сообщалось, что хвост самолета «вырвало» перед взлетом в московском аэропорту Шереметьево. Всех пассажиров эвакуировали из салона лайнера обратно в воздушную гавань, написал Telegram-канал Shot.
Пассажиры рейса FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Петербург в 20:30, рассказали, что самолет резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet в этот момент было около 100 человек.