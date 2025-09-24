В Бразилии взорвался самолёт с архитектором и двумя режиссерами: подробности

Всемирно известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший находились на борту самолета, который потерпел крушение в Бразилии, у города Акидауана. Об этом пишет портал Metropoles.
Как сообщает газета, вечером 24 сентября потерпело крушение воздушное судно Cessna с четырьмя членами экипажа и пассажирами. При столкновении с землей самолет взорвался. Работа экстренных служб может быть осложнена из-за того, что катастрофа произошла в труднодоступной зоне.
Как уточняется, 62-летний архитектор получил мировое признание за разработку концепции «городов-губок». Ее идея заключается в противодействии наводнениям и экстремальным погодным условиям путем внедрения комплексных систем управления водными ресурсами.
Все пассажиры и пилот самолета, включая архитектора, работавшего с Феррашем над фильмом о «городах-губках», и документалиста Криспима-младшего, погибли.
Не так давно в американском штате Теннесси разбился пассажирский самолет, на борту которого находились до 20 человек.