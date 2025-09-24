В Бразилии взорвался самолёт с архитектором и двумя режиссерами: подробности

Как сообщает газета, вечером 24 сентября потерпело крушение воздушное судно Cessna с четырьмя членами экипажа и пассажирами. При столкновении с землей самолет взорвался. Работа экстренных служб может быть осложнена из-за того, что катастрофа произошла в труднодоступной зоне.