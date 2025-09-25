В Речицком районе зарегистрирован случай массового контакта с зараженной бешенством домашней собакой

Как напомнили специалисты, ежегодно 28 сентября проводится Всемирный день борьбы против бешенства при поддержке ВОЗ. Основная цель — привлечь внимание населения к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Случаи заболевания бешенством людей регистрируются более чем в 150 странах мира. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от бешенства умирает более 50 тыс. человек, причем 40% из них — дети до 15 лет. Наиболее неблагополучные страны — Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Непал, Индия и другие. Прививки от бешенства после укусов животных ежегодно получают более 29 млн человек — это единственный способ предотвратить смерть в случае заражения.