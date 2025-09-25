Датский аэропорт Ольборг внезапно закрыли: что случилось

Аэропорт датского города Ольборг был закрыт по причине обнаружения в воздушном пространстве «беспилотников». Согласно данным сервиса Flightradar, три воздушных судна, следовавшие в Ольборг, были перенаправлены для посадки в другие аэропорты.
«Аэропорт Ольборга в настоящее время закрыт из-за беспилотников в воздушном пространстве. Три прибывающих рейса были перенаправлены в другие аэропорты», — написал сервис аккаунте соцсети Х.
Ранее направлявшиеся в Сочи рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы.
Кроме этого, ранее на Дальнем Востоке была задержана крупная партия из почти трех тысяч китайских дронов, которые пытались нелегально ввезти в Россию. По информации Федеральной таможенной службы, груз был обнаружен при проверке двух фур в пункте пропуска «Пограничный».