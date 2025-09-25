Датский аэропорт Ольборг внезапно закрыли: что случилось

Кроме этого, ранее на Дальнем Востоке была задержана крупная партия из почти трех тысяч китайских дронов, которые пытались нелегально ввезти в Россию. По информации Федеральной таможенной службы, груз был обнаружен при проверке двух фур в пункте пропуска «Пограничный».