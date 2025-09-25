Ричмонд
«Россия» сообщила о столкновении своего самолета с другим бортом в Шереметьево

«Самолет “России” получил повреждение при столкновении с другим бортом на рулежке в Шереметьево. Пассажирам предоставлен резервный борт», — передает слова авиакомпании ТАСС.

Столкновение двух авиалайнеров произошло 24 сентября. При инциденте никто не пострадал.