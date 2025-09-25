Ричмонд
Самолет получил повреждения из-за касания другого борта в Шереметьево

В Росавиации начнут расследование инцидента с соприкосновением самолетов в Шереметьево.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Шереметьево 24 сентября произошел инцидент. При подготовке к вылету самолет произвел касание другого борта. В результате Superjet 100 получил повреждения. Росавиация сформирует комиссию для расследования причин произошедшего, сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что никто из пассажиров в результате соприкосновения бортов не пострадал. Их перевезут в Петербург резервным самолетом.

«При подготовке к вылету самолета Superjet 100 (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевший из Пекина», — говорится в уведомлении.

В результате инцидента рейс FV 6097 не смог вылететь в Санкт-Петербург. Хвост самолета получил повреждение. Пассажиры, готовящиеся к отправлению, ожидают прибытия резервного самолета в аэропорту.