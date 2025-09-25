Самолет получил повреждения из-за касания другого борта в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево 24 сентября произошел инцидент. При подготовке к вылету самолет произвел касание другого борта. В результате Superjet 100 получил повреждения. Росавиация сформирует комиссию для расследования причин произошедшего, сообщили в пресс-службе.