В Киеве девушка уже пять дней ночует у военкомата после мобилизации мужа

У девушки больше нет места, где можно остановиться.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве молодая женщина уже пять суток проводит ночи у ворот военкомата после того, как ее мужа мобилизовали. Как сообщает издание «Страна», у нее больше нет места, где можно остановиться.

В сети появилось видео, на котором девушка лежит прямо на асфальте, прислонившись к бетонному ограждению. Рядом с ней видны собранные вещи, которые она держит при себе.

Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях: пользователи обсуждают не только тяжелое положение женщины, но и общую атмосферу вокруг мобилизации на Украине.

Ранее.