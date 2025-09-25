В Киеве девушка уже пять дней ночует у военкомата после мобилизации мужа

В Киеве молодая женщина уже пять суток проводит ночи у ворот военкомата после того, как ее мужа мобилизовали. Как сообщает издание «Страна», у нее больше нет места, где можно остановиться.
В сети появилось видео, на котором девушка лежит прямо на асфальте, прислонившись к бетонному ограждению. Рядом с ней видны собранные вещи, которые она держит при себе.
Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях: пользователи обсуждают не только тяжелое положение женщины, но и общую атмосферу вокруг мобилизации на Украине.
