В Шереметьево столкнулись два самолета 25 сентября: что известно об инциденте

Два пассажирских самолета столкнулись в московском аэропорту.
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево в Москве 25 сентября. У одного из них отвалился фрагмент хвоста прямо перед вылетом. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
У самолета могли отпасть детали хвоста.
У одного из пассажирских самолетов произошла поломка непосредственно перед вылетом. У авиалайнера Sukhoi Superjet, готовившегося к рейсу в Санкт-Петербург, во время движения по взлетно-посадочной полосе внезапно отделился фрагмент хвоста, в результате чего экипаж был вынужден экстренно остановить самолет. На борту воздушного судна находились около ста пассажиров. В аэропорту URA.RU не подтвердили повреждение авиалайнера, но добавили, что самолет задержан на три часа.
После непредвиденной остановки люди оставались в салоне на протяжении приблизительно 40 минут, пока самолет не отбуксировали на стоянку. У него был поврежден рулевой киль на рулежной дорожке. Причины инцидента устанавливаются.
«Россия» подтвердила столкновение.
Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия» столкнулся с другим воздушным судном во время движения по рулежной дорожке, в результате чего получил повреждения. Информацию об инциденте подтвердили в авиакомпании. Для дальнейшего следования пассажиров был предоставлен резервный самолет.
Для расследования сформируют спецкомиссию.
Росавиация создаст специальную комиссию для выяснения обстоятельств авиаинцидента. По предварительной информации, во время предполетной подготовки воздушного судна Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс в Санкт-Петербург, произошло соприкосновение с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который возвращался из Пекина.
В авиакомпании «Россия» подтвердили информацию об инцидентеФото: Роман Наумов © URA.RU.
Угрозы для жизни и здоровья пассажиров зафиксировано не было. Пассажиров рейса «России» планируется доставить в Санкт-Петербург резервным самолетом, который уже отправился в северную столицу, сообщает telegram-канал Росавиации.