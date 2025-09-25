В Шереметьево столкнулись два самолета 25 сентября: что известно об инциденте

У одного из пассажирских самолетов произошла поломка непосредственно перед вылетом. У авиалайнера Sukhoi Superjet, готовившегося к рейсу в Санкт-Петербург, во время движения по взлетно-посадочной полосе внезапно отделился фрагмент хвоста, в результате чего экипаж был вынужден экстренно остановить самолет. На борту воздушного судна находились около ста пассажиров. В аэропорту URA.RU не подтвердили повреждение авиалайнера, но добавили, что самолет задержан на три часа.