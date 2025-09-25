Аэропорт датского Ольборга приостановил работу из-за беспилотников

Инцидент привёл к изменению маршрутов двух пассажирских рейсов авиакомпаний Norwegian и SAS, которые были перенаправлены в аэропорт Копенгагена. Представитель управления подтвердил, что воздушное пространство над авиабазой Ольборг временно закрыто. Все усилия сейчас сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением.