Аэропорт датского Ольборга приостановил работу из-за беспилотников

Инцидент привёл к изменению маршрутов двух пассажирских рейсов авиакомпаний Norwegian и SAS, которые были перенаправлены в аэропорт Копенгагена. Представитель управления подтвердил, что воздушное пространство над авиабазой Ольборг временно закрыто. Все усилия сейчас сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением.
Полиция Северной Ютландии уже начала расследование инцидента.
А два дня назад из-за беспилотников закрывали воздушную гавань Копенгагена. О происхождении дронов не сообщалось.
