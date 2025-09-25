Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия в Шереметьеве

Росавиация создаст комиссию для расследования повреждения воздушного судна авиакомпании «Россия» рейса FV6097 Москва — Петербург в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В среду, 24 сентября, самолет рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с лайнером Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который прилетел из Пекина.
— Росавиация формирует комиссию под председательством заместителя руководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в аэропорту Шереметьево, — сказано в Telegram-канале федерального агентства воздушного транспорта.
Кореняко уточнил, что пассажиры «России» будут перевезены в Петербург резервным бортом, который «уже вылетел в Северную столицу».
До этого сообщалось, что хвост самолета «вырвало» перед взлетом в аэропорту Шереметьево. Всех пассажиров эвакуировали из салона лайнера обратно в воздушную гавань, написал Telegram-канал Shot.