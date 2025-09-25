Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет авиакомпании «Россия» столкнулся с судном при подготовке к вылету

Никто из пассажиров не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6097 Москва — Санкт-Петербург, получил повреждения во время подготовки к вылету в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, причиной стало столкновение с воздушным судном другой авиакомпании.

По предварительным данным, на рулежной дорожке произошло касание: крыло одного самолета задело руль направления борта авиакомпании «Россия». В результате инцидента самолет отправили на технический осмотр, а пассажиров вернули в здание аэропорта.

Позднее для выполнения рейса предоставили резервный борт, посадка на который началась в 23:08. Никто из людей не пострадал. В Росавиации заявили, что по факту происшествия будет создана комиссия для расследования обстоятельств.

Ранее в Соединённых Штатах потерпел крушение вертолёт, жертвами ЧП стали четверо военнослужащих.