Самолет авиакомпании «Россия» столкнулся с судном при подготовке к вылету

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6097 Москва — Санкт-Петербург, получил повреждения во время подготовки к вылету в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, причиной стало столкновение с воздушным судном другой авиакомпании.
По предварительным данным, на рулежной дорожке произошло касание: крыло одного самолета задело руль направления борта авиакомпании «Россия». В результате инцидента самолет отправили на технический осмотр, а пассажиров вернули в здание аэропорта.
Позднее для выполнения рейса предоставили резервный борт, посадка на который началась в 23:08. Никто из людей не пострадал. В Росавиации заявили, что по факту происшествия будет создана комиссия для расследования обстоятельств.
Ранее в Соединённых Штатах потерпел крушение вертолёт, жертвами ЧП стали четверо военнослужащих.