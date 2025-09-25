Камала Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель

«Меркель рассказала ей о трудностях пути в политике женщины из Восточной Германии, особенно в партии, где доминировали мужчины из Западной Германии. Немецкий политик призналась, что когда она стала проявлять силу, критики в ее адрес стали личными и подлыми. Меркель сообщила, что однопартийцы дали ей обидное прозвище — название “очень уродливой птицы” на немецком языке, и посоветовала никогда не позволять доводить себя до слез», — пишет Харрис. Ее мемуары цитирует «РБК».