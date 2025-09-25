Ричмонд
Камала Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась с бывшим вице-президентом США Камалой Харрис обидным прозвищем, которое ей дали однопартийцы-мужчины, и посоветовала «не позволять доводить себя до слез». В своих мемуарах «107 дней» Харрис раскрыла детали разговора с немецким канцлером во время ее последнего визита в США в 2021 году.

Харрис рассказала, какой совет ей дала Меркель.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМемуары Меркель о Путине побили рекорд продаж в Германии.

«Меркель рассказала ей о трудностях пути в политике женщины из Восточной Германии, особенно в партии, где доминировали мужчины из Западной Германии. Немецкий политик призналась, что когда она стала проявлять силу, критики в ее адрес стали личными и подлыми. Меркель сообщила, что однопартийцы дали ей обидное прозвище — название “очень уродливой птицы” на немецком языке, и посоветовала никогда не позволять доводить себя до слез», — пишет Харрис. Ее мемуары цитирует «РБК».

Книга Харрис, выпущенная 23 сентября, посвящена ее президентской кампании 2024 года. Ранее, в ноябре 2024 года, вышли и мемуары самой Меркель, в которых она описала свой путь к посту канцлера Германии.

В своих мемуарах Камала Харрис уже раскрывала детали разногласий с бывшим президентом Джо Байденом по поводу его решения баллотироваться на второй срок, подчеркнув, что этот шаг был сделан без консультаций с ближайшими соратниками. После критики внутри Демократической партии Байден в итоге отказался от участия в выборах 2024 года, а Харрис сосредоточилась на собственной президентской кампании.

Узнать больше по теме
Камала Харрис: биография и отношение к России кандидата в президенты США
В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы биографии Камалы Харрис: от ее детства в семье иммигрантов до избрания на пост вице-президента Соединенных Штатов. Мы проследим ее карьерный рост от окружного прокурора до сенатора, а затем и до второго лица государства. Особое внимание уделим политическим взглядам Харрис, ее работе в Сенате и пути на пост президента.
Читать дальше