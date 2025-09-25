Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьево произошло столкновение двух самолетов: что известно об инциденте

Росавиация расследует причины инцидента с самолетами в Шереметьево.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 сентября, в аэропорту Шереметьево один из самолетов, готовившихся ко взлету, коснулся другого борта. В результате пассажирам пришлось ждать резервного воздушного средства. Росавиация начнет расследование причин произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

В уведомлении сказано, что резервный борт с пассажирами уже вылетел из Москвы в Петербург. Никаких рисков для людей из-за случившегося инцидента не было. В сообщении отмечается, что касание бортов произошло на рулежной дорожке.

«При подготовке к вылету самолета Superjet 100 (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, совершавший оборотный рейс из Пекина», — сказано в материале.

Тем временем в Бразилии потерпел крушение самолет, на борту которого находились известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Воздушное судно взорвалось.