В Шереметьево произошло столкновение двух самолетов: что известно об инциденте

В среду, 24 сентября, в аэропорту Шереметьево один из самолетов, готовившихся ко взлету, коснулся другого борта. В результате пассажирам пришлось ждать резервного воздушного средства. Росавиация начнет расследование причин произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
В уведомлении сказано, что резервный борт с пассажирами уже вылетел из Москвы в Петербург. Никаких рисков для людей из-за случившегося инцидента не было. В сообщении отмечается, что касание бортов произошло на рулежной дорожке.
«При подготовке к вылету самолета Superjet 100 (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, совершавший оборотный рейс из Пекина», — сказано в материале.
Тем временем в Бразилии потерпел крушение самолет, на борту которого находились известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Воздушное судно взорвалось.