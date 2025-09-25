Польша открыла границу с Белоруссией

Польша приостановила работу всех действовавших на тот момент пунктов пропуска на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пассажирского перехода в Тересполе, было прекращено движение через грузовой КПП «Кукурыки» — «Козловичи», а также на трех железнодорожных переходах: «Кузница Белостоцкая» — «Гродно», «Семянувка» — «Свислочь» и «Тересполь» — «Брест». Данное решение было принято премьер-министром Польши Дональдом Туском 9 сентября и объяснялось проведением совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.