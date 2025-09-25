Медведь напал на женщину на Камчатке около школы, хищника застрелили

В городе Петропавловске-Камчатском на Камчатке медведь напал на женщину около школы № 3 на улице Зеленая Роща. Хищника оперативно ликвидировала специальная группа, пострадавшую госпитализировали. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщил местный портал «Камчатка Сегодня».
Главный государственный инспектор регионального Министерства лесного и охотничьего хозяйства Всеволод Воропанов рассказал, что сигнал о нападении медведя на жительницу поступил около 8:45.
— Медведя ликвидировали тотчас после нападения. Женщину увезли на скорой помощи, она жива, — уточнил он.
Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у нее скальпированные раны и повреждение кисти, сказано в статье.
