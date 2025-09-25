В ряде регионов ввели режим «Беспилотная опасность». Онлайн-трансляция

Режим опасности БПЛА введен в двух регионах.
Воздушную опасность объявили в Тамбовской и Ростовской областях, кроме того режим опасность БПЛА введен в Краснодарском крае. В аэропорту Сочи действует запрет на взлеты и вылеты. URA.RU запускает прямую трансляцию.
04:17 На территории Туапсинского округа угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.
