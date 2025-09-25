Ричмонд
Росавиация начала расследование после столкновения самолётов в Шереметьево

Вечером 24 сентября в крупнейшем аэропорту страны — Шереметьево — один самолёт случайно задел другой прямо на рулёжной дорожке. Теперь инцидентом займётся комиссия Росавиации, сообщили в ведомстве.

Источник: Life.ru

«Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потёмкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», — говорится в официальном заявлении.

По предварительным данным, при подготовке к вылету в Санкт-Петербург самолёт Superjet 100 авиакомпании «Россия» коснулся лайнера Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина. Для пассажиров угрозы не было: всех пересадили на резервный борт, и рейс в Петербург уже улетел.

Ранее Life.ru писал, что ФАС нашла завышенные цены на товары в аэропортах Шереметьево и Сургута. Проверка показала, что автоматы и торговые точки предлагали воду и закуски по необоснованно высоким ценам.

