Росавиация начала расследование после столкновения самолётов в Шереметьево

По предварительным данным, при подготовке к вылету в Санкт-Петербург самолёт Superjet 100 авиакомпании «Россия» коснулся лайнера Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина. Для пассажиров угрозы не было: всех пересадили на резервный борт, и рейс в Петербург уже улетел.