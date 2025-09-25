Ричмонд
В Харькове и Николаевской области раздались взрывы

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявлена тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в Харькове, сообщает телеканал «Общественное».

«В Харькове было слышно взрыв, вероятно за городом», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрыв прогремел в Снигиревском районе Николаевской области Украины.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Николаевской областях включены сирены.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в городе Чугуев Харьковской области нанесён удар по складам Вооружённых сил Украины.