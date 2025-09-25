В Харькове и Николаевской области раздались взрывы

Взрыв произошёл в Харькове, сообщает телеканал «Общественное».
«В Харькове было слышно взрыв, вероятно за городом», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрыв прогремел в Снигиревском районе Николаевской области Украины.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Николаевской областях включены сирены.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в городе Чугуев Харьковской области нанесён удар по складам Вооружённых сил Украины.