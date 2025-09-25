Ричмонд
Женщина попала в реанимацию после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском

Жительница Петропавловска-Камчатского серьёзно пострадала от агрессивного медведя, который атаковал её на парковке у школы № 3. Об этом сообщили в краевой администрации. Сейчас постпадавшая находится в реанимации.

Источник: Life.ru

Кроме того, этот хищник сначала напал на мужчину на парковке в Ленинском районе у дома № 41. Ему удалось спастись, запрыгнув в свой автомобиль. Однако транспорт серьёзно пострадал: выбиты окна и помяты задние крылья.

Медведь напал на мужчину в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / Камчатский Репортёр.

Позже хищник напал на женщину. Она получила скальпированные раны на голове и травму руки. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края подтвердили, что медведь был ликвидирован.

Ранее Life.ru сообщал о случае в Греции. Там турист встретился с медведем в лесу и снял на видео собственную смерть. Хищник сбросил человека в ущелье.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
