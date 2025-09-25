Женщина попала в реанимацию после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском

Кроме того, этот хищник сначала напал на мужчину на парковке в Ленинском районе у дома № 41. Ему удалось спастись, запрыгнув в свой автомобиль. Однако транспорт серьёзно пострадал: выбиты окна и помяты задние крылья.
Медведь напал на мужчину в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / Камчатский Репортёр.
Позже хищник напал на женщину. Она получила скальпированные раны на голове и травму руки. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края подтвердили, что медведь был ликвидирован.
Ранее Life.ru сообщал о случае в Греции. Там турист встретился с медведем в лесу и снял на видео собственную смерть. Хищник сбросил человека в ущелье.
