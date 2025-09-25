Медведь напал на женщину возле школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая в реанимации.

В четверг утром в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину на спортивной площадке школы № 3, сообщили в правительстве Камчатского края. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимацию Камчатской краевой больницы. По словам начальника госохотнадзора региона Всеволода Воропанова, через час после инцидента животное было застрелено охотоведами.