Медведь напал на женщину возле школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая в реанимации. Об этом пишет «Интерфакс».
В четверг утром в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину на спортивной площадке школы № 3, сообщили в правительстве Камчатского края. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимацию Камчатской краевой больницы. По словам начальника госохотнадзора региона Всеволода Воропанова, через час после инцидента животное было застрелено охотоведами.
Женщина получила скальпированные раны и травму руки, уточнил краевой Минздрав. Местные СМИ сообщают, что пострадавшая занималась скандинавской ходьбой на стадионе школы. В связи с нападением власти усилили патрулирование и меры безопасности для защиты горожан от диких животных.
Ранее медведь напал на овец в Новосибирской области.