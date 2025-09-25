Onet: в жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что над территорией страны были сбиты дроны, которые представляли угрозу для безопасности. Он назвал их российскими, однако доказательств происхождения аппаратов не предоставил. Российская сторона опровергла обвинения: Минобороны РФ сообщило, что не планировало удары по объектам на территории Польши и выразило готовность к консультациям с польскими военными по поводу инцидента.