ЕС хочет построить «стену дронов» за 7 млрд евро

«Европейский союз начал разработку проекта “стена дронов” — многоуровневой системы обнаружения и перехвата беспилотников протяженностью 3,8 тысяч километров от Балтийского до Черного моря. Стоимость проекта составит от 3 до 7 млрд евро за четыре года. Основными инициаторами выступают Польша, Финляндия и страны Прибалтики, при этом Словакию к обсуждению не пригласили», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.