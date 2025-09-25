Российский самолёт получил повреждения при подготовке к вылету: подробнее о ЧП

Напомним, что ранее, по информации Associated Press, инцидент с участием самолета Delta Air Lines произошел в аэропорту Атланты по пути в Гватемалу. Тогда вылетающий лайнер задел крылом другое, пустое воздушное судно. Кроме этого, на борту было 192 пассажира и 6 членов экипажа — 2 пилота и 4 стюардессы. По заявлению Delta, жертв и пострадавших не было обнаружено.