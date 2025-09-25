Российский самолёт получил повреждения при подготовке к вылету: подробнее о ЧП

24 сентября в столичном аэропорту Шереметьево произошло ЧП. При подготовке к вылету из Москвы в Санкт-Петербург российский лайнер — рейс FV6097 — получил повреждения в результате столкновения с другим воздушным судном. Об этом информирует представитель Росавиации.
Согласно уточненной информации федерального агентства, столкновение произошло на рулежной дорожке во время подготовки к вылету рейса FV6097 по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Предварительно установлено, что самолет другой авиакомпании задел крылом руль направления воздушного судна, что привело к повреждениям.
«Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва — Санкт-Петербург в аэропорту “Шереметьево”», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
При этом сообщается, что пассажиров разместили в здании аэропорта, после чего в 23:08 была начата посадка на запасной лайнер, следующий в Санкт-Петербург. Как сообщили представители аэропорта Шереметьево, пострадавших в результате инцидента нет.
Росавиация, со слов ее представителя Артема Кореняко, сообщает о касании самолетов в аэропорту: российского Superjet 100 и Airbus A330 Hainan Airlines (рейс Пекин — Москва). Пассажиры первого рейса не пострадали и были отправлены в Санкт-Петербург на резервном воздушном судне. По факту происшествия будет проведено расследование специальной комиссией.
Кроме этого, в Шереметьево также подтвердили отсутствие пострадавших и вылет рейса после смены самолета. Там также сообщили о немедленной реакции служб, которые действовали по регламенту и продолжают помогать авиакомпаниям. Добавлено, что самолет Hainan Airlines сейчас находится на осмотре у технических специалистов.
Напомним, что ранее, по информации Associated Press, инцидент с участием самолета Delta Air Lines произошел в аэропорту Атланты по пути в Гватемалу. Тогда вылетающий лайнер задел крылом другое, пустое воздушное судно. Кроме этого, на борту было 192 пассажира и 6 членов экипажа — 2 пилота и 4 стюардессы. По заявлению Delta, жертв и пострадавших не было обнаружено.
Накануне при пролете над акваторией Балтийского моря в районе Калининградской области самолет, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, столкнулся со сложностями в работе GPS.